إنفانتينو: صفقوا للمتضامنين مع فلويد ولا تعاقبوهم

المصدر: أ ف ب

طالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو بـ"التصفيق وليس العقوبة" بحق لاعبي في البوندسليغا الذين أعربوا عن تضامنهم مع المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد الذي قضى على يد شرطة بلاده، فيما دعت الهيئة الكروية الدولية الى "تحكيم المنطق" في التعامل مع فرض عقوبات محتملة عليهم بموجب قوانين اللعب.

وأوضح إنفانتينو، أنه لرفع أي غموض فيما يتعلق بمسابقات الفيفا، يجب أن تستحق الاحتجاجات الأخيرة للاعبين خلال مباريات البوندسليغا التصفيق وليس العقوبة".

وأضاف "يجب علينا جميعا أن نقول لا لأي شكل من أشكال العنصرية والتمييز. يجب علينا جميعا أن نقول لا للعنف وجميع أشكاله". وجاء هذا الموقف بعد يوم من الإعلان البوندسليغا فتح تحقيق في الموضوع.



وخلال مباريات عطلة نهاية الأسبوع في البوندسليغا، وجه عدد من اللاعبين رسائل تضامن مع فلويد. وأظهر لاعبا بوروسيا دورتموند الإنجليزي جايدون سانشو والمغربي أشرف حكيمي قميصاً داخلياً كتب عليه "العدالة لجورج فلويد"

بينما احتفل الفرنسي ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ بتسجيل هدف من خلال الركوع على ركبة واحدة، ووضع لاعب شالكه الأميركي ويستون ماكيني شارة حول ساعده كتب عليها "العدالة لجورج".



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