وضع فريق كارباتي الأوكراني بأكمله في الحجر الصحي

المصدر: أ ف ب

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم الثلاثاء أن نادي كارباتي لفيف وُضِع في الحجر الصحي بعد الكشف عن 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وأفراد من جهازه الفني.

وقالت الرابطة في بيان لها أن الأشخاص المصابين في "العزل التام" بينما وضع النادي في "الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل، مضيفة أن كل تدريبات النادي ألغيت.

وتابعت أن المباراتين المقبلتين لفريق كارباتي لفيف في الدوري واللتين كانتا مقررتين قبل منتصف يونيو الحالي ألغيتا أيضا.

وكانت الرابطة أعلنت السبت تأجيل مباراة كارباتي لفيف وضيفه ماريوبول التي كانت مقررة الأحد، بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس بسبب "كوفيد-19"، وهي الأولى للفريقين خلال استئناف مباريات الدرجة الأولى إثر تعليقها لأسابيع بسبب الفيروس.

وصرح مسؤول في الرابطة طلب عدم الكشف عن هويته، أن "معظم" المصابين ليست لديهم "أي اعراض" للمرض.

وتتبقى تسع مباريات من الدوري الأوكراني لهذا الموسم. وستقام مباريات ما بعد الاستئناف خلف أبواب مؤصدة في وجه المشجعين.

وضمن الإجراءات الصحية المتخذة على هامش المباريات، يتم قياس درجة حرارة أفراد الأندية قبل كل لقاء. وأعلنت أوكرانيا السبت تسجيل 24340 حالة إصابة بالفيروس، و727 وفاة.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز