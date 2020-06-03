نادي لفيف الأوكراني متخم بإصابات كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم أمس الثلاثاء إصابة 25 لاعبا ومسؤولا بنادي كارباتي لفيف بفيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وقررت الرابطة إلغاء مباراتي الفريق أمام فورسكلا بولتافا ودنيبرو يومي السبت المقبل والسبت الذي يليه في المرحلتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين للمسابقة.

وتقرر في وقت سابق أيضا تأجيل مباراة لفيف أمام ماريوبول، والتي كان مقررا لها الأحد الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق.

وعلى الفور قرر نادي لفيف عزل المصابين وإلغاء كل حصص التدريب، مع خضوع كل عناصر الفريق أيضا للعزل لمدة اسبوعين على الأقل.

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