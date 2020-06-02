إيغهالو يمدد عقده مع مانشستر يونايتد

المصدر: البيان الإلكتروني

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع نادي شنغهاي شينهوا الصيني، من أجل تمديد عقد استعارة المهاجم النيجيري أوديون إيغهالو حتى 31 يناير 2021.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة إعارة النيجيري البالغ من العمر 30 عاماً، إلى يونايتد أول من أمس، لكن فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير، قرر الإبقاء على خدماته حتى 31 يناير 2021، من أجل أن يكون مع يونايتد، حين يستأنف الموسم في الموعد المبدئي المقرر في 17 يونيو الحالي، بعد توقف منذ مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

وسجل إيغهالو، 4 أهداف في 8 مباريات مع يونايتد منذ أن انضم إليه في 31 يناير الماضي، حين أصبح أول لاعب نيجيري يدافع عن ألوان الفريق، والأفريقي السابع فقط في تاريخ النادي.

وفي حديث له الأسبوع الماضي كضيف على برنامج دردشة خاص بالتلفزيون الرسمي ليونايتد، أشاد سولسكاير باللاعب إيغهالو، وشكر شنغهاي شينعوا، وقال: "كان رائعاً تجاهنا بالسماح له إيغهالو بالدفاع عن ألوان فريق أحلامه، وكان حلماً بالنسبة له، ونأمل أن ينهي ما بدأه والفوز معنا بكأس".

وينافس يونايتد من أجل الحصول على أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكان يحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز قبل توقفه في مارس، بفارق 3 نقاط عن تشلسي الرابع، كما ما زال ينافس على لقب مسابقتي الكأس المحلية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ووصل في الأولى إلى الدور ربع النهائي

ويلتقي نوريتش سيتي في 27 أو 28 يونيو الجاري، بحسب الموعد المبدئي، فيما قطع شوطاً كبيراً في الثانية نحو ربع النهائي بفوزه الكبير في ذهاب الدور الثاني على لاسك النمساوي بخماسية نظيفة، بينها هدف لإيغهالو.

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