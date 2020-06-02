عودة الدوري الأوزبكي 13 يونيو

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد أوزبكستان للانضمام إلى قائمة الدول التي تستأنف منافسات بطولة الدوري المحلي اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل، حيث حصلت بطولة دوري السوبر الأوزبكي أمس، على الضوء الأخضر من أجل العودة، على أن تختتم البطولة في ديسمبر القادم.

وستكون جميع الأندية جاهزة للمنافسة، التي تبدأ بإقامة مباراتين يوم 13 يونيو الجاري، ضمن الجولة الرابعة، بعدما توقف الدوري الأوزبكي في 15 مارس الماضي، مثل معظم البطولات في العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وبعد أن أقيمت مباريات الأسابيع الثلاثة الأولى.

وأعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم في بيان صحفي، عن برنامج المباريات في الجولات العشر المقبلة، لتختتم مباريات النصف الأول من البطولة في مطلع أغسطس المقبل، مع وجود هناك مجال لعمل تغييرات مستقبلية في برنامج المباريات، نتيجة للتعديلات المرتقبة في روزنامة المباريات الدولية ودوري أبطال آسيا 2020.

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