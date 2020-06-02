الحمرية يتعاقد مع الزيمبابوي تلفادزوا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد نادي الحمرية مع اللاعب الزيمبابوي تلفادزوا دهيليوايو، لموسم واحد بصفة " مقيم " بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق دبا الحصن والذي خاض معه معظم مباريات الموسم الكروي الحالي والذي توقف بسبب جائحة " كورونا " .

ويعتبر تلفادزوا هو اللاعب الرابع الذي يرتدي الوان الحمرية بعد ماهر جاسم مهاجم حتا السابق والثنائي علي درويش ومحمود حسن لاعبا دبا الحصن اللذان انتهت عقودهما مع الفريق الحصناوي .

واعلن جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية بأن البحث جار عن ضم اجنبيين بعد انتهاء عقود البرازيلي لوان سانتوس خلال الشهر الجاري والايطالي فيلا .

يذكر أن، الحمرية كان قد جدد عقد مدربه التونسي غازي الغرايري لموسم آخر قبيل مغادرته الى مسقط راسه تونس لقضاء فترة الاجازة السلبية التي منحها له النادي .

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