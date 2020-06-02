"فيفا" يعقد اجتماعه السنوي لمراجعة قوانين الكرة 22 و23 الجاري

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يومي 22 و 23 من الشهر الجاري، اجتماعاً عبر الفيديو لمناقشة المراجعة السنوية لقوانين كرة القدم، والذي دأب الاتحاد الدولي القيام به منذ العام 2018.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في مارس الماضي بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، إلا أن تفشي فيروس "كورونا" دفع "فيفا" إلى تأجيل الاجتماع إلى الشهر الحالي.

وسيشارك في الاجتماع، الذي سيبث على الموقع الرسمي لـ "فيفا"، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو ورؤساء اللجان، بالإضافة إلى الاتحادات الكروية وممثلي البطولات والأندية حول العالم.

ويهدف الاجتماع إلى ضمان استمرارية عمليات الشفافية والحوكمة عبر التشاور مع صناع القرار في المجال الكروي، بالإضافة إلى القانونيين والذين لهم صلة قوية بمثل هذه المجالات.

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