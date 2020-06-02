الطقس يتحكم بتوقيت مباريات «الليغا»

المصدر: (مدريد - وكالات)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن اتخاذ خطوة غير معتادة، تتمثل في إدراج توقعات درجات الحرارة ضمن جدول مباريات «الليغا»، خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي، وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، في تصريحات لقناة موفيستار: في حال تغير الطقس وارتفاع درجات الحرارة، سنغير توقبت المباريات إلى الخامسة مساء ولكن تظل مباريات الساعة الواحدة مساء «بتوقيت أسبانيا» مهمة لشركائنا في الخارج.

وأعلنت الرابطة أن منافسات الدوري ستستأنف بديربي إشبيلية وريال بيتيس، 11 الجاري، وتختتم المنافسات في 19 يوليو المقبل، ويحل برشلونة المتصدر ضيفاً على ريال مايوركا 13 الجاري ،ويستضيف ريال مدريد فريق إيبار باليوم التالي .

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