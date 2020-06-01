بوغبا: يجب وقف العنصرية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، عن حزنه لوفاة الأمريكي جورج فلويد، وشارك رسالة مع 41 مليون شخص من أتباعه، لإظهار دعمه للحركة المناهضة للعنصرية، وقام حساب ناديه الإنجليزي على "تويتر"، بنشر رسالة لاعبه، والذي انضم بذلك إلى نجوم الكرة أمثال جادون سانشو وماركوس راشفورد.

وتوجه بوغبا إلى إنستغرام اليوم الاثنين للتعبير عن أفكاره، وقال: "خلال الأيام القليلة الماضية، فكرت كثيراً في كيفية التعبير عن مشاعري حول ما حدث في مينيابوليس، بعدما شعرت بالغضب، الشفقة، الكراهية، السخط، الألم والحزن، لجورج ولجميع أصحاب البشرة السمراء الذين يعانون من العنصرية في كل يوم، سواء في كرة القدم، في العمل، في المدرسة أو في أي مكان، وهذا يجب أن يتوقف مرة واحدة، وإلى الأبد، ليس غداً أو في اليوم التالي، ويجب أن ينتهي اليوم".

وأضاف: "الأعمال العنصرية العنيفة لم تعد مقبولة، ولا أستطيع تحمل ذلك، ولن أتسامح، ولن نتسامح، العنصرية هي الجهل، والحب هو الذكاء، ويجب التوقف عن الصمت، ووقف العنصرية".

وكان النشطاء يطالبون بـ "العدالة" في وفاة فلويد، بعد ضغط ديريك شوفين، شرطي أبيض بركبته على رقبته لأكثر من 8 دقائق أثناء احتجازه، وتوفي في نهاية المطاف في مينيابوليس يوم الاثنين الماضي،

وشهدت الاحتجاجات في أمريكا اشتباكات عنيفة مع الشرطة، واشتعلت النيران في عشرات المدن الأمريكية، وأصبح موت فلويد رمزاً لوحشية الشرطة النظامية ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.

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