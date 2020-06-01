لا مكان لتايسون بين عظماء الملاكمة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتصدر فلويد مايويذر، قائمة أفضل 10 ملاكمين في كل العصور، والغريب أنه لا يوجد بينهم مايك تايسون وإيفاندر هوليفيلد وروكي مارسيانو، ويأتي محمد علي، في المركز الرابع، وماني باكياو في المركز الثاني، ووكارلوس مونزون في المركز الثالث.

ونشر موقع "بوكس ريس"، قائمة حول أفضل 10 ملاكمين في تاريخ اللعبة، وجاء اختيار مايويذر، لصدارة القائمة، لأنه لم يخسر أي معركة خلال 21 عاماً كمحترف، ويأتي الأرجنتيني الكبير كارلوس مونزون، في المركز الثالث متقدماً على الأسطورة محمد علي في المركز الثالث.

وأشار موقع "ديلي ميل"، إلى أن تايسون يخطط للعودة إلى الحلبة هذا العام عن عمر يناهز 54 عاماً، واللعب أمام الملاكمين إيفاندر هوليفيلد وروكي مارسيانو وروبرتو دوران، وذلك بعدما تقاعد عام 2005، ويحمل الرقم القياسي لكونه أصغر بطل للوزن الثقيل في العالم في سن العشرين، وأنهى مسيرته بعد تسجيل 50 فوزاً و6 خسائر ومباراتين تعادل.

لكن مايويذر، والذي لديه رقم قياسي وصل إلى 50 فوز بدون خسارة، فهو أفضل ملاكم فاز بعدة ألقاب عالمية في 5 فئات في أوزان مختلفة، وهو معروف بسرعته ودقته على عكس قدراته بالضربة القاضية، وكان أيضاً أعلى رياضي ربح في العالم من 2012 إلى 2015.

وخاض معركته التي طال انتظارها ضد باكياو في عام 2015 في لاس فيغاس، وباكياو الذي عمل كعضو في مجلس الشيوخ في الفلبين منذ عام 2016، لديه رقم قياسي من 62 فوزاً و7 خسائر وتعادل مباراتين.

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