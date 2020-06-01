أوروبا تدرس نقل نهائي دوري الأبطال من اسطنبول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، إلى مدينة أخرى بخلاف اسطنبول، مع تزايد انتشار فيروس كورونا في المدن التركية.

وأشارت صحيفة "الإندبندنت"، إلى مكان وموعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، سيتم مناقشته في الاجتماع القادم للاتحاد الأوروبي "اليويفا" مع ممثلين الاتحادات الأوروبية في 17 يونيو الجاري.

وكشفت أن هناك 3 مدن مرشحة بقوة بالفعل لاحتضان المباراة النهائية، وهي لندن ولشبونة وبرلين، إلى جانب إمكانية دخول مدن اسبانية في قائمة الترشيحات لاستضافة النهائيات.

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