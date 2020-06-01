ميسي يضيع فرصة الصيف في الرحيل المجاني عن برشلونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تأكد بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة لمدة عام آخر على الأقل، بعد أن انتهى بند في عقده كان يسمح له بالمغادرة مجاناً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليبقى اللاعب حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن هناك بند في عقد ميسي، يسمح له بالرحيل مجاناً من برشلونة، إذا أخطر إدارة برشلونة برغبته بالرحيل قبل بداية يونيو 2020، وذلك نقلاً عن موقع "أسبن"، والذي أكد نهاية مايو الماضي، دون إبلاغ ميسي للنادي بأي رغبة في المغادرة

ووقع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، على عقده الحالي مع برشلونة في عام 2017، وألمح البعض إلى وجود بعض التوتر حالياً بين اللاعب والنادي، مما أثار تكهنات بأنه يمكن أن يسعى للانتقال إلى نادي آخر خلال فترة القيد الصيفي المقبلة، مستفيداً من بند خاص في تعاقده.

وأوضحت الصحيفة، أن ميسي تحدث دائماً عن رغبته في إنهاء مسيرته المهنية في برشلونة، بعدما وقع أول عقوده مع النادي في عام 2005، وتم بعدها تجديد 8 عقود منذ ذلك الحين.

وتم الكشف عن تفاصيل حالة عقد المهاجم العام الماضي من قبل زميله في الفريق جيرارد بيكي، والذي أكد أن ميسي يمكن أن يذهب، بقوله: "حصل ميسي على الحق في اختيار ما يفعله في مستقبله، بعدما قدمه للنادي طوال مشواره".

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي كان يراقب الوضع عن قرب، بعدما وجه ميسي سهام النقد لبرشلونة في الأشهر الأخيرة، بقوله: "فوجئت أن من داخل النادي، سيكون هناك أشخاص يريدون الضغط علينا في شيء، وكنا واضحين دائماً في أننا نريد القيام بهذا القرار"، وجاء ذلك عندما أعلن عن توجه بتخفيض 70%، من أجور لاعبي برشلونة بسبب فيروس كورونا.

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