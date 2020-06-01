ثلاثي يوفنتوس يتخلص من كورونا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت تقارير صحفية إيطالية، تعافي ثلاثي فريق يوفنتوس دانييلي روجاني، بليز ماتويدي وباولو ديبالا، من فيروس كورونا تماماً، ومشاركتهم في تدريبات فريقهم بشكل منتظم على مدار الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "توتوسبورت"، إلى أن ثلاثي يوفنتوس لا يعاني من أي مشاكل جسدية خلال التدريبات بعد التعافي من الإصابة، موضحة أن أحد الدراسات الطبية، كشفت عن إمكانية معاناة مرضى فيروس كورونا من مشاكل تنفسية مزمنة بعد إصابتهم بالفيروس.

وأشار موقع "إيه آس" نقلاً عن الصحيفة، إلى أن يوفنتوس أجرى على الفور فحوصات طبية دقيقة على لاعبيه، وتابع الثلاثي الذي عانى من الإصابة بالفيروس بعناية ودقة تحسبا لأي ظروف طارئة، وإلى أن ماتويدي وروجاني، لم تظهر عليهما أي أعراض أبداً وكانت فحوصاتهما مرضية، بينما ديبالا الذي ظل يتعافى بعد حمل الفيروس لأكثر من 45 يوماً، فكان يخضع لضوابط صارمة كل يومين.

ولفتت الصحيفة إلى أن ديبالا، يتدرب بكامل طاقته في الأيام الأخيرة مثل بقية الفريق، ولا يعاني من أي مشاكل جسدية بعد استئناف التدريبات، وختمت بأن الثلاثي سيكون متاحًا أمام ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق، عند استئناف البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز