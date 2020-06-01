كشفت WWE اليوم النقاب عن الإصدار المجاني لشبكة WWE، خدمة البث الرقمي الحائزة على جوائز، والتي فتحت جزءًا كبيرًا من مكتبة المحتوى الخاصة، وتضم أكثر من 15 ألف عنوان في عالم WWE المليء بالحركة، حيث أصبحت متاحة مجانًا الآن دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
تتضمن النسخة المجانية من شبكة WWE:
• عروض جديدة بما في ذلك Raw Talk، والتي تعرض في أمسيات الاثنين كل أسبوع بعد عرض Raw مباشرة
• مسلسلات أصلية تتضمن Monday Night War، وRide Along، وTable for 3، وPhoto Shoot، وStory Tim.
• الحلقات الأحدث من البرامج الرئيسية ضمن شبكة WWE مثل برنامج Monday Night Raw وFriday Night SmackDown وNXT
• عروض مختارة من الفعاليات التاريخية في WWE ضمن خدمة الدفع للمشاهدة وأحداث NXT TakeOver
• أبرز أحداث WWE الأسبوعية، وأفضل 10، وWWE'S The Bump، وWWE Now، وhe Best of WWE، وWWE Timeline
وفي تعليق له، قال جايار دونلان، نائب الرئيس التنفيذي في WWE، قسم الإعلام المتقدم: "إن إطلاق الإصدار المجاني لشبكة WWE يشكل جزءًا رئيسيًا ضمن استراتيجية التحول الرقمي في الشركة، كما أنه يعد طريقة جديدة لجميع المعجبين من أجل الاستمتاع بمشاهدة محتوى WWE المتميز. وبينما نواصل وضع تصور جديد للخيارات المتاحة ضمن شبكة WWE، فإن الإصدار المجاني سيكون بمثابة وسيلة فعالة للوصول إلى مجموعة أوسع من المتابعين والسماح لهم بتجربة الاطلاع على تاريخ WWE".
النسخة المجانية من التطبيق أضحت متاحة للتحميل... وليس هناك حاجة لبطاقة الائتمان. وللاستمتاع بالمشاهدة، قم بتنزيل تطبيق WWE على أي جهاز، بما في ذلك أجهزة التلفزيون ووحدات تحكم الألعاب والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.
اصدار مجاني لشبكة WWE
كشفت WWE اليوم النقاب عن الإصدار المجاني لشبكة WWE، خدمة البث الرقمي الحائزة على جوائز، والتي فتحت جزءًا كبيرًا من مكتبة المحتوى الخاصة، وتضم أكثر من 15 ألف عنوان في عالم WWE المليء بالحركة، حيث أصبحت متاحة مجانًا الآن دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.