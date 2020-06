اصدار مجاني لشبكة WWE

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت ‪WWE‬ اليوم النقاب عن الإصدار المجاني لشبكة ‪WWE‬، خدمة البث الرقمي الحائزة على جوائز، والتي فتحت جزءًا كبيرًا من مكتبة المحتوى الخاصة، وتضم أكثر من 15 ألف عنوان في عالم ‪WWE‬ المليء بالحركة، حيث أصبحت متاحة مجانًا الآن دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.



تتضمن النسخة المجانية من شبكة ‪WWE‬:



• عروض جديدة بما في ذلك ‪Raw Talk‬، والتي تعرض في أمسيات الاثنين كل أسبوع بعد عرض ‪Raw‬ مباشرة

• مسلسلات أصلية تتضمن ‪‪Monday Night War‬‬، و‪Ride Along‬، و‪Table for 3‬، و‪Photo Shoot‬، و‪Story Tim‬.

• الحلقات الأحدث من البرامج الرئيسية ضمن شبكة ‪WWE‬ مثل برنامج ‪‪Monday Night Raw‬‬ و‪Friday Night SmackDown‬ و‪NXT‬

• عروض مختارة من الفعاليات التاريخية في ‪WWE‬ ضمن خدمة الدفع للمشاهدة وأحداث ‪NXT TakeOver‬

• أبرز أحداث ‪WWE‬ الأسبوعية، وأفضل 10، و‪WWE'S The Bump‬، و‪WWE Now‬، و‪he Best of WWE‬، و‪WWE Timeline‬



وفي تعليق له، قال جايار دونلان، نائب الرئيس التنفيذي في ‪WWE‬، قسم الإعلام المتقدم: "إن إطلاق الإصدار المجاني لشبكة ‪WWE‬ يشكل جزءًا رئيسيًا ضمن استراتيجية التحول الرقمي في الشركة، كما أنه يعد طريقة جديدة لجميع المعجبين من أجل الاستمتاع بمشاهدة محتوى ‪WWE‬ المتميز. وبينما نواصل وضع تصور جديد للخيارات المتاحة ضمن شبكة ‪WWE‬، فإن الإصدار المجاني سيكون بمثابة وسيلة فعالة للوصول إلى مجموعة أوسع من المتابعين والسماح لهم بتجربة الاطلاع على تاريخ ‪WWE‬".



النسخة المجانية من التطبيق أضحت متاحة للتحميل... وليس هناك حاجة لبطاقة الائتمان. وللاستمتاع بالمشاهدة، قم بتنزيل تطبيق ‪WWE‬ على أي جهاز، بما في ذلك أجهزة التلفزيون ووحدات تحكم الألعاب والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز