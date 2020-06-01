جوردان وهاميلتون يطالبان بالتغيير بعد مصرع فلويد

المصدر: أ ف ب

انضم أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان وبطل العالم لسباقات الفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون، إلى الرياضيين الذين أعربوا في جميع أنحاء العالم عن أسفهم لوفاة الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس، ما أدى إلى عشرات المظاهرات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب.وأدان جوردان في بيان "العنصرية المتأصلة" في الولايات المتحدة، قائلا ً إنه "حزين بشدة، أعاني حقا وغاضب تماما".

من جهته، ندد هاميلتون، بطل العالم ست مرات، بصمت "أكبر النجوم" في عالم الفورمولا واحد "الذي يهيمن عليه البيض".

وأضاف الملك الحالي لحلبات الفورمولا واحد في حسابه على إنستاغرام "أعرف من أنتم وأراكم".

ووُجهت الى الشرطي الأميركي الأبيض ديريك شوفين الذي ألقى القبض على المواطن الأسود فلويد (46 عاما) وضغط بركبته على رقبته لعدة دقائق دون أن يستمع لمناجاته كونه لا يستطيع التنفس قبل يتوفي لاحقا، تهمة القتل غير المتعمد.

لكن الاحتجاجات استمرت في التصاعد، وانتهت في بعض الأحيان بأعمال شغب إلى حد إعلان حظر التجول في عدة مدن.

وأردف جوردان الذي رفض اتخاذ موقف بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية خلال مسيرته الاحترافية، "لقد سئمنا يجب أن نواصل التعبير السلمي عن الظلم والمطالبة بالاعتراف بالمسؤوليات".

وانضم النجمان جوردان وهاميلتون إلى مجموعة من نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ودوري كرة القدم الأميركية للمحترفين ورياضات أخرى في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم والذين يطالبون بتغييرات في طريقة معاملة السود في هذا البلد خاصة من قبل الشرطة.

وقاد لاعب بوسطن سيلتكس جايلين براون سيارته لمدة 15 ساعة للمشاركة في مظاهرة سلمية في أتلانتا بولاية جورجيا.

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