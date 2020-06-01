"لاعبو ليفربول ومتعة التدريبات بعيداً عن الـ "لاب توب

المصدر: أ ف ب

أعترف المدرب الألماني يورغن كلوب أن لاعبي فريقه ليفربول الإنجليزي يستمتعون بالعودة للتدريب الجماعي في الوقت الذي يستعدون فيه لاستئناف منافسات الدوري الممتاز، لأن الشعور مختلف عن العمل من خلف الكومبيوتر أو شاشة" لاب توب"

وحددت رابطة الدوري الممتاز تاريخ 17 يونيو موعداً مبدئياً لاستكمال ما تبقى من موسم 2019-2020، بعد تعليق المنافسات منذ مارس بسبب الأزمة الصحية التي نشأت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت الفرق من استئناف التدريب الجماعي بعدما أجازت الحكومة البريطانية الأحد الماضي الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك المواجهات، لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.

وكانت الفترة الماضية محبطة بشكل خاص بالنسبة لكلوب الذي كان فريقه على بعد فوزين من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً، وقال في تصريح لموقع النادي على شبكة الانترنت: لم يكن لدينا أبدا طيلة حياتنا تسعة أسابيع من دون اجراء تدريبات منذ بدأنا بلعب كرة القدم، هذا شيء كثير. كل شيء مختلف لكنه مثير للاهتمام أيضا".

وأضاف: نحن نستمتع بالوضع، وهذا جيد حقا. ولأكون صادقا هذا يشكل بالنسبة لنا كل الفارق، أن نجتمع هنا معا لساعة أو ساعتين. يمكنك الحصول على هذا التواصل وردود الفعل على أرض الملعب مباشرة، وليس عن طريق جهاز الكمبيوتر أو شاشة" لاب توب"

ويبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى لرفع كأس الدوري للمرة الأولى منذ العام 1990، اذ يتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، مع تبقي تسع مراحل على النهاية.



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