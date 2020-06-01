نهاية موسم الليغا 19 يوليو

المصدر: أ ف ب

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن منافسات الدوري المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستأنف في 11 يونيو الحالي بدربي إشبيلية وستنتهي في 19 يوليو المقبل.

وتنطلق المرحلة الـ28 الخميس 11 يونيو بدربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس. ويحل برشلونة المتصدر ضيفا على ريال مايوركا في 13 يونيو، على أن يستضيف مطارده المباشر ريال مدريد في اليوم التالي إيبار.

وتنطلق المرحلة الـ29 في 15 يونيو وتنتهي في 18 منه، ويستضيف خلالها برشلونة ليغانيس في 16 منه، وريال مدريد فالنسيا بعد يومين. وكشفت الرابطة عن برنامج المرحلتين 28 و29 فقط، علما بأنها قررت إقامة مرحلتين كل أسبوع حتى نهاية الموسم التي حددتها في 19 يوليو. ويتصدر برشلونة الدوري بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

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