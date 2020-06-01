"العدالة لجورج فلويد" تجتاح البوندسليجا

المصدر: أ ف ب

أنضم الإنجليزي جايدون سانشو وزميله المغربي أشرف حكيمي والفرنسي ماركوس تورام الى لائحة رياضيين كثر، مثل نجم كرة السلة ليبرون جيمس ونجمة كرة المضرب سيرينا وليامس، أعربوا عن تضامنهم مع الأميركي جورج فلويد الذي لقي حتفه على يد الشرطة في مينيابوليس، وذلك خلال احتفالهم بالتسجيل لصالح فريقهما بوروسيا دوروتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ في انتصاريهما الاستعراضيين أمس الأحد في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأبقى دورتموند على آماله الضئيلة بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 بفوزه الكبير على ضيفه المتواضع بادربورن متذيل الترتيب 6-1 بفضل ثلاثية سانشو، فيما صعد مونشنغلادباخ الى المركز الثالث موقتا بفوزه على أونيون برلين 4-1 بفضل ثنائية تورام.

وكانت العودة الى التشكيلة موفقة للإنجليزي سانشو الذي استغل فرصة التسجيل لإظهار تضامنه مع فلويد الذي لقي مصرعه على يد الشرطة خلال اعتقاله في مينبابوليس، ما تسبب بأعمال عنف في أنحاء البلاد احتجاجا على العنف غير المبرر ضد الأميركيين من أصول إفريقية.

وخلافا لمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 3-3 بعد أن كان دورتموند متخلفا أمام جماهيره بثلاثية نظيفة، لم يقدم الفريقان شيئا يذكر في الشوط الأول، ثم تحسن أداء دورتموند في الثاني حتى نجح في افتتاح التسجيل عبر هازار الذي سقطت الكرة أمامه بعد أن تدخل الحارس تسينغيرله لقطع عرضية إيمري جان، فتابعها السويسري في الشباك الخالية (54).

وسرعان ما أضاف دورتموند الثاني عبر سانشو الذي وصلته الكرة على طبقة من فضة بتمريرة عرضية من براندت، فسدد الكرة في الشباك دون معاناة (57).

واحتفل سانشو بلفتة تضامنية مع فلويد، وذلك بارتدائه قميصا تحت قميص الفريق كُتِبَ عليه "العدالة لجورج فلويد".

وعاد بادربورن الى أجواء اللقاء من ركلة جزاء نفذها أوي هيونيماير (72)، إلا أن سانشو ضرب مجددا بكرة بيسراه من مشارف المنطقة (74).

وعلى غرار سانشو، تضامن المغربي أشرف حكيمي مع قضية فلويد بعبارة "العدالة لجورج فلويد" مكتوبة على قميصه الداخلية، بعد أن عزز تقدم دورتموند بهدف رابع في الدقيقة 85 بتسديدة أرضية في الزاوية اليمنى بعد مجهود فردي وتمريرة من البديل مارسيل شميلتسر الذي أضاف بنفسه الخامس بعد عرضية من البديل الآخر البلجيكي أكسل فيتسل (89).

واختتم سانشو المهرجان التهديفي بهدفه الشخصي الثالث إثر هجمة مرتدة سريعة، رافعا رصيده الى 17 هدفا في الدوري هذا الموسم، إضافة الى 16 تمريرة حاسمة.

بدوره، حقق مونشنغلادباخ فوزه الثاني بعد العودة من التوقف، بتغلبه دون معاناة على ضيفه أونيون برلين 4-1 في مباراة تألق خلالها تورام بتسجيله ثنائية وتصدر العناوين بعد حركته التضامنية مع فلويد. وبعد أن افتتح فلوريان نويهاوس التسجيل لمونشنغلادباخ (17)، أضاف تورام الثاني في الدقيقة 41

واحتفل نجل النجم الفرنسي السابق ليليان تورام بالهدف برسالة سياسية في مواجهة العنصرية، حيث ركع على رجل واحدة وأحنى رأسه دعما لحملة حركة (أرواح السود مهمة)، التي انطلقت مجددا اثر مقتل فلويد.

ولم يكن تورام أول لاعب من الدوري الألماني يعبر عن تضامنه مع فلويد، بل سبقه الى ذلك الأميركي وستون ماكيني في المباراة التي خسرها فريقه شالكه أمام فيردر بريمن بوضعه عبارة "العدالة لجورج" على ساعده.



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