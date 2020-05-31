الظاهرة رونالدو: ميسي نجمي المفضل وصعب تكراره

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار أسطورة البرازيل رونالدو، جدل جديد، باختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعبه المفضل الأول الذي يستمتع بمشاهدته، وذلك في قائمة ضمت أربعة لاعبين آخرين، ليس منهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولا شك أن رونالدو نجم يوفنتوس، واحد من أعظم اللاعبين في كل العصور، ولكنه استبعاده لرونالدو، أثار غضب البعض من معجبي النجم البرتغالي، فيما ضمت قائمته إلى جانب ميسي، كل من النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وإيدن هازارد لاعب ريال مدريد، والثنائي نيمار وكيليان مبابي لاعبي باريس سان جيرمان.

ووفقًا لما أوردته "إيه آس"، قال رونالدو: "ميسي، بالطبع، هو رقم واحد، وهو موهبة سنستغرق 20 أو 30 عاماً لرؤية شيء مشابه، وأنا أيضاً أحب صلاح وهازارد ونيمار، وبالطبع مبابي الذي أحب مشاهدته أكثر وهو يلعب".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن رونالدو أيضاً، عقد المقارنات بينه وبين مبابي، وقال: "رغم أوجه التشابه بيني وبين مبابي، إلا إنه من الصعب دائماً المقارنة بين اللاعبين، ويقول الكثير من الناس الذين يشبهون بيني

وبين مبابي، أننا لدينا السرعة، وإنهاء الكرة بشكل جيد، ونملك مهارات كبيرة، ونسدد بقوة وبشكل ممتاز بكلتا الساقين، وبالفعل لدينا أشياء متشابهة، لكني لم أحب أبداً المقارنات، خاصة بين لاعبين من أجيال مختلفة، لأن المواقف مختلفة".

وتوقعت الصحيفة الإنجليزية، أن اختيارات الأسطورة البرازيلية، ربما تشعر كريستيانو رونالدو بالإحباط لأنه تم استبعاده من المراكز الخمسة الأولى، رغم أدائه المتواصل بمستوى عال، وسيطرته وميسي على قمة الكرة الذهبية في السنوات الماضية، وفازا معا بـ 11 من أصل 12 جائزة، إلى جانب فوزهم بتسع ميداليات ذهبية بدوري أبطال أوروبا.

وعلى سبيل المثال، سجل النجم البرتغالي 25 هدفاً في 32 مباراة مع يوفنتوس، بينما صلاح، المثير للإعجاب بشكل كبير في ليفربول، كان اللاعب الحالي الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل 20 هدفاً هذا الموسم.

واعتبرت صحيفة "الديلي ميل"، أن قائمة الأسطورة البرازيلية، وقبلها رأي جاري لينيكر مهاجم برشلونة وإنجلترا السابق، وأشادته كثيراً بميسي، واعتباره الأفضل على الإطلاق، ازدراء للنجم البرتغالي.

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