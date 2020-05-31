29 مباراة تليفزيونية مجانية من الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي



اتخذت رابطة الدوري الإنجليزي، قراراً بنقل 29 مباراة تليفزيونياً مجاناً إلى الجماهير، ما أعتبر واحداً من الأخبار الجيدة القليلة في ظل أزمة فيروس كورونا، وفي محاولة لرفع الروح المعنوية مع نقص المشجعين في ملاعب كرة القدم الإنجليزية.

ويعود الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليغ" للحياة في 17 يونيو المقبل، بمباراتين مؤجلتين للسماح لتلك الفرق باللحاق بركب باقي الفريق، ثم تبدأ الجولة 30 يوم 19 من الشهر نفسه، ليصل مجموع المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي، 92 مباراة، وسيتم بث 29 مباراة منها مجاناً، وهو قرار غير مسبوق في إنجلترا.

وستقوم قناة "سكاي سبورتس"، ببث 25 مباراة مجانية، بينما ستغطي هيئة الإذاعة البريطانية أفضل أربعة مباريات إنجليزية للمرة الأولى منذ موسم 1987/1988، ومن المقرر أن يتم تقسيم المباريات الـ 92 بين قنوات "سكاي سبورتس"، و"بي تي سبورتس"، و"بي بي سي"، و"أمازون بريمي".

فيما سيتم في إسبانيا عرضها حصرياً على "دازن"، بطريقة تجعل كرة القدم عملياً مذاعة طوال اليوم في عطلات نهاية الأسبوع، ويكسر هذا الجدول الزمني التقليدي لكرة القدم في إنجلترا، والذي يتكون عادة من مباراة واحدة في منتصف النهار، وتليها مجموعة من المباريات بعد وقت الغداء مباشرة، ولم يتم بثها لتحفيز المشجعين على حضور المباريات، ثم مباراة أخرى في وقت لاحق من المساء.

وتحدث الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز، ريتشارد ماسترز، عن الجدول الزمني الجديد، وصرح لشبكة "سكاي سبورتس": "إعادة كرة القدم المتلفزة إلى الناس ليستمتعوا بها، سيؤدي إلى رفع المعنويات، كما ستقام مباريات منتصف الأسبوع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في الساعتين 7 و9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، مما يعني أنه يجب الاستمتاع بالمباريات على التلفزيون حتى تعود الحياة الطبيعية مرة أخرى".

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