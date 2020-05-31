أفضل لاعبي اليابان: ميسي وصلاح مصدر إلهامي الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

نال تيروهيتو ناكاغاوا، جائزة اللاعب الأفضل في الدوري الياباني الموسم الماضي، بعدما سجل 15 هدفاً، ومرر 10 تمريرات حاسمة الموسم الماضي، بالإضافة إلى تقاسمه جائزة الهداف مع لاعب آخر.

وتوضح الإحصائيات الأولية، أن المهاجم ناكاغاوا في الواقع، ساهم بشكل كبير في تفوق فريقه يوكوهاما مارينوس الموسم الماضي، وساعده على تحقيق اللقب المحلي لأول مرة منذ 15 عاماً.

والأمر الأكثر بروزاً، هو كيف أن ناكاغاوا القصير الذي يبلغ طوله 1.61 متر، والذي غالباً ما يتم الاعتماد عليه كجناح أيمن، أذهل المتابعين من خلال نجاعته أمام المرمى، وأسلوب لعبه يذكرنا باللاعبين القصار المميزين، وكشف عن الإلهام الذي استخلصه منهم.

وأكد البالغ من العمر 27 عاماً، أن كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح والبلجيكي إيدين هازارد والإنجليزي رحيم سترلينغ، هم مثل أعلى له في كرة القدم.

وقال خلال حديثه للموقع الالكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم: "عادة ما أرى هؤلاء اللاعبين العظماء الذين يلعبون في نفس مركزي، وعلى سبيل المثال، لاعبين مثل ميسي وصلاح وهازارد وستيرلنج يفاجئونني، وأرى كيف يلعبون، وكيف يراوغون المدافعين، وكيف يصلون إلى أفضل المواقع للتسديد.

وفي الوقت الذي كان يتم الإشادة به كواحد من أكثر المواهب الصاعدة في البلاد، تعرضت مسيرة ناكاغاوا الكروية لضربة عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في أكتوبر 2014، وأجبر على الغياب عن ما تبقى من الموسم.

ورغم من هذه الانتكاسة، شرع فريق يوكوهاما في التوقيع مع المهاجم القناص، وفي العامين التاليين، عمل ناكاغاوا بجد لاستعادة لياقته وشكله القديم، وبعد قضاء موسمين باهتين مع ماتشيدا زيلفيا وأفيسبا فوكوكا في دوري الدرجة الثانية، فجر اللاعب قدراته على المستوى المحلي.

وعندما عاد إلى يوكوهاما في عام 2018، بدأ بمباراة كأس الدوري أمام طوكيو في إبريل من العام نفسه، وتألق ناكاغاوا وقاد فريقه للتعادل 2-2، ويتذكر قائلاً: "كانت نقطة تحول بالنسبة لي، ولم يكن لدي الكثير من الوقت في ذلك الوقت، ولكنني عملت بجد وأعدت نفسي، وانتهزت الفرصة عندما أتت في النهاية".

ومن هناك، لم ينظر إلى الوراء، وسجل 9 أهداف في 24 مباراة في الدوري ليكون لاعباً رئيسياً في فريقه، وتلقى ناكاغاوا أول استدعاء للمنتخب العام الماضي، وانضم إلى تشكيلة المدرب هاجيمي مورياسو لبطولة كأس شرق آسيا لكرة القدم لعام 2019، وظهر ضد هونغ كونغ وكوريا الجنوبية، لكنه فشل في هز الشباك، وحل منتخب "الساموراي" في مركز الوصافة.

وقال وهو يفكر في بدايته الدولية: "لا أشعر بالرضا عن أدائي مع المنتخب، وكان من المؤسف أننا خسرنا أمام كوريا الجنوبية، ولكنني تعلمت الكثير، مثل كيفية بالضغط الهجومي". واليابان على وشك الانتهاء من حسم التأهل المبكر للدور القادم من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بطبيعة الحال،

يأمل ناكاغاوا ترجمة شكله المحلي إلى المستوى الدولي، وقال: "كأس العالم أحد أهدافي، وسأعمل بجد للوصول لتمثيل منتخب بلادي في كأس العالم، وأريد مساعدة فريقي على تحقيق نتائج جيدة من خلال أهدافي وتمريراتي، وأحتاج إلى إحراز مزيد من التطور، وأن أصبح لاعباً أفضل".

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