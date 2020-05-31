ميسي: كرة القدم والحياة لن يعودا لطبيعتهما قبل كورونا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف الأرجنتيني ليو ميسي نجم برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة "البايس الاسبانية" ان كرة القدم والحياة لن يعودا لطبيعتهما بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وقال ميسي: لقد تركنا فيروس كورونا جميعا تقريبا، لدينا شك، كيف سيكون العالم بعد كل ما حدث؟ فبعد الكثير من العزل الصحي والوضع الذي فاجأنا ، واجه العديد من الناس وقتًا عصيبًا حقًا لأن هذا الوضع أثر عليهم بطريقة ما.

وأضاف: "كرة القدم لن تكون هي نفسها أبدًا، بمجرد أن تنتهي الأزمة، الكثير من الناس رأوا أقاربهم يموتون والأصدقاء دون أن يتمكنوا حتى من وداعهم، لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ من فقدان الأشخاص الذين تحبهم أكثر."

واعترف اللاعب الارجنتيني أن الوضع الذي أحدثه وباء فيروس كورونا قد أثر عليه بشكل خاص وتابع قائلا: أعتقد أن هناك العديد من الاشياء السلبية في هذه الأزمة، ولكن لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ من فقدان الأشخاص الذين تحبهم أكثر، مما يخلق إحباطا كبيرا بالنسبة لي ويبدو الأكثر ظلما على الإطلاق.

وشدد ميسي على أن كرة القدم لن تكون هي نفسها أبدا بمجرد انتهاء الأزمة وانه سيكون من الضروري التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، وختم قائلا: لن تكون كرة القدم ولا الحياة هي نفسها بعد فيروس كورونا.

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