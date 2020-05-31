الرئيس البرازيلي: أعيدوا كرة القدم رغماً عن كورونا

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عن رغبته بعودة كرة القدم في بلاده رغم أنها تعتبر بؤرة فيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية، وثاني بلد من حيث عدد الاصابات عالميا بعد الولايات المتحدة.

وأصبحت البرازيل رابعة على صعيد الوفيات في العالم جرّاء "كوفيد-19"، إذ أحصت ما مجموعه 28834 وفاة، بحسب ما أفادت وزارة الصحّة أمس السبت.

وتوفي 956 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، شهدت أيضًا عددا قياسيًّا من الإصابات بلغ 26928 خلال يوم واحد.

ورفعت هذه الأرقام العدد الإجماليّ منذ بدء تفشي الوباء إلى 465166 إصابة.

وتوقفت منافسات اللعبة ذات الشعبية الهائلة في البرازيل منذ منتصف مارس، لكن الرئيس اليميني بولسونارو قلل مؤخرا في تصريحات لإذاعة "راديو غوايبا"، من شأن مرض اللاعبين في حال التقاطهم الفيروس.

وقال: نظرا لأن لاعبي كرة القدم هم رياضيون يافعون، فإن خطر الموت في حال أصيبوا بالفيروس سيكون منخفضا بشكل كبير".

وسبق للرئيس المثير للجدل ان استند في مارس إلى تجربته كرياضي سابق، للتأكيد انه سيعاني من نزلة برد طفيفة فقط في حال إصابته.

ويعتبر بولسونارو إن الدافع الرئيسي وراء رغبته في عودة كرة القدم هو الحد من نسبة البطالة وما يرافقها من مشاكل، وعلى اللاعبين أن يعيشوا بطريقة أو بأخرى.

وأشار الى انه في حين يتقاضى اللاعبون البارزون مبالغ طائلة، فإن أولئك الذين يدافعون عن ألوان أندية صغيرة أو في درجات دنيا، عليهم اللعب "من أجل إطعام عائلاتهم".

لكن بحسب القوانين في البرازيل، قرار استئناف النشاطات الرياضية ليس من صلاحية بولسونارو، بل يعود للسلطات المحلية للولايات والبلديات.

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