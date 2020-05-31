إليوت يرفض مصافحة راموس بسبب إصابته لصلاح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف هارفي إليوت لاعب ليفربول، رفضه مقابلة سيرجيو راموس، عندما حاول ريال مدريد إقناعه بالانضمام إليه العام الماضي، وذلك بسبب إصابة راموس قائد الريال، للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018.

وأشارت موقع "ذا اتلاتيك"، أنه أثناء قيام إليوت، والذي كان يلعب لصالح فولهام في ذلك الوقت، بجولة كاملة في البرنابيو خلال المحادثات المستمرة بينه وبين الريال، عرض عليه مقابلة راموس، ولكن إليوت رد: "لا شكراً، أنا لا أحبه بعد ما فعله مع محمد صلاح".

وسافر إليوت الذي يشجع ليفربول منذ طفولته، إلى كييف لمشاهدة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، ووقتها قام راموس بإسقاط صلاح بشكل مثير للجدل، مما أدى إلى إصابة كتفه، وإجباره على الخروج من الملعب وعدم إكمال المباراة من شوطها الأول.

كان إليوت البالغ حينها من العمر 17 عاماً، يجذب أيضاً اهتمام عمالقة أوروبا مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وريال مدريد، بعد تألقه مع فولهام في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، أنه في النهاية، وافق إليوت على التوقيع مع ليفربول في يوليو الماضي، بدون الكشف عن قيمة الصفقة، ولعب عشقه لليفربول، دوراً مهماً في إكمال الصفقة، ليصبح الآن زميلاً للنجم المصري محمد صلاح.

وأشاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، باللاعب إليوت، مؤكداً أنه طفل لطيف، يملك موهبة استثنائية، وقال: "من السهل أن تقتنع بإليوت عندما تراه في التدريب، وكان بإمكانه الذهاب إلى كل مكان تقريباً، لكنه أراد أن يكون جزءً من ليفربول".

وأصبح إليوت الآن، أصغر لاعب على الإطلاق يبدأ مباراة مع ليفربول، عندما شارك معه في الكأس، وعمره في 16 عاماً و174 يوماً، ولعب بالفعل في الموسم الحالي، 7 مباريات مع الفريق الأول لليفربول.

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