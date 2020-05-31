إصابة بالغة للجزائري بن زية في حادث سير

المصدر: أ ف ب

تعرض اللاعب الجزائري ياسين بن زية من إصابة بالغة في يده اليسرى إثر حادث سير، بحسب ما أفاد أوليفييه دلكور، رئيس ناديه ديجون المشارك في الدوري الفرنسي لكرة القدم. وقال لصحيفة "لو بيان بوبليك" في ديجون، إن الحادث وقع الخميس، وأدخل بن زية (25 عاما) على إثره الى المستشفى. وأوضح، لقد خضع لعملية جراحية هو تحت تأثير المورفين، وسيبقى في المستشفى لفترة غير محددة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعرف حتى الآن ما إذا كان لاعب خط الوسط، قادراً على تحريك يده، في ظل تقارير عن فقدانه القدرة الحركية فيها.

ونشأ اللاعب في صفوف فريق ليون الذي وقّع معه أول عقد احترافي في 2011. أنضم بعدها إلى ليل في 2015، وخاض تجارب مع فريقي فنربغشة التركي وأولمبياكوس اليوناني، قبل أن ينتقل من الأخير إلى صفوف ديجون في يناير الماضي.

وخاض بن زية أربع مباريات فقط مع فريقه الجديد، إذ ابتعد عن الملاعب بسبب إصابة في فبراير، قبل ان يتم انهاء الموسم بشكل مبكر في فرنسا أواخر أبريل، بسبب فيروس كورونا المستجد. كما خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الجزائري.

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