أتلتيك بلباو يمدد عقد مدربه غاريتانو

المصدر: أ ف ب

مدد غايسكا غاريتانو عقده على رأس الإدارة الفنية لنادي أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أعلن الأخير الأحد، قبل نحو أسبوعين من استئناف الدوري المحلي المتوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر ان ينتهي عقد غاريتانو في نهاية يونيو 2020، بعدما تولى مهامه في ديسمبر 2018. لكن النادي أعلن ان المدرب البالغ من العمر 44 عاما، سيبقى حتى يونيو 2021.

وقال غايسكا غاريتانو: التجربة التي أمضيتها هذا العام كانت مذهلة كانت ولدينا الفرصة للفوز باللقب"، في إشارة الى بلوغه المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك لمواجهة ريال سوسييداد.

وأقصى بلباو فريق برشلونة من ربع نهائي الكأس، في طريقه الى المباراة النهائية التي أرجئت الى موعد لم يحدد بعد بسبب تبعات "كوفيد-19".

لكن منافسات الدوري الذي يحتل فيه أتلتيك بلباو المركز العاشر، ستستأنف اعتبارا من 11 يونيو خلف أبواب موصده بوجه المشجعين.

وشدد غاريتانو على ان فريقه سيخوض المباريات الـ11 المتبقية له في الدوري هذا الموسم بهدف واضح. على رغم فارق النقاط الخمس مع فالنسيا صاحب المركز السابع نريد ان نتأهل إلى أوروبا

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