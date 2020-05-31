ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي ورونالدو وهالاند

المصدر: البيان الرياضي

يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، سباق الحذاء الذهبي للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى برصيد 29 هدفاً، متفوقاً في الموسم الحالي، على الكثير من المهاجم المميزين كالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشار موقع "إيه آس"، إلى أن ليفاندوفسكي زاد غلته أمس السبت، بهدفيه في مرمى فريق فورتونا دوسلدورف في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الألماني، بعدما تمكن البايرن صاحب الأرض، من تحقيق فوز كاسح بخماسية نظيفة.

وأنفرد ليفاندوفسكي، بصدارة هدافي الدوريات الأوروبية، إذ كان متساوياً قبل لقاء الأمس، مع الإيطالي إيموبلي مهاجم فريق لاتسيو، ولكل منهما 27 هدفاً، لصبح قريباً من الفوز بالجائزة التي توج بها ليونيل ميسي في آخر ثلاث نسخ من الحذاء الذهبي، بتسجيله 37 هدفًا في موسم 2016-2017، و34 هدفاً في موسم 2017-2018 و36 هدفاً في موسم 2018-2019.

ويتصدر ميسي، قائمة الأكثر تتويجاً بالجائزة برصيد 6 مرات، ويليه رونالدو الذي فاز بها في أربع مناسبات، واستطاع كلاهما تحطيم الأرقام القياسية، وعلى سبيل المثال، سجل ميسي 50 هدفاً في موسم 2011-2012.

ويصل فارق الأهداف الآن بين ميسي وليفاندوفسكي، إلى 10 أهداف، مما يعزز من إمكانية تتويج البولندي بتلك الجائزة المرموقة، ولكن هذا لا يعني توقف الصراع الشرس على الجائزة، مع وجود إيموبلي بالمركز الثاني برصيد 27 هدفاً، ويليه هالاند بـ 26 هدفاً،

وتيمو فرنر مهاجم آر بي لايبزيغ الألماني برصيد 24 هدفاً، ورونالدو برصيد 21 هدفاً.

ويحتل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مركزاً متأخر برصيد 18 هدفاً، وخرج من المنافسة، بعد تسبب فيروس كورونا في انهاء الدوري الفرنسي هذا الموسم، فيما يعيش ليفاندوفسكي موسمه السادس مع بايرن ميونيخ، واستطاع خلال تلك السنوات الست تحقيق جميع الألقاب الفردية والجماعية باستثناء الحذاء الذهبي ودوري أبطال أوروبا، إذ سبق وحصل على جائزة هداف الدوري الألماني في 4 مواسم مع البايرن، وتحديداً في 2013-2014 و2015-2016 و2017-2018 و2018-2019.

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