التبديلات الخمسة تضر برشلونة

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

حذر المدرب كيكي سيتيين من الضرر الذي سيلحق بفريقه برشلونة، جراء رفع عدد التبديلات المسموح بها في المباراة من ثلاثة إلى خمسة، مع استئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم الشهر المقبل.

وأجاز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلس «إيفاب» المعني بقوانين اللعبة، للمسابقات التي تعاود نشاطها بعد فترة التوقف بسبب فيروس «كورونا» المستجد، السماح للفرق برفع عدد التبديلات خلال المباراة، سعياً لتفادي إصابة اللاعبين بدنياً بعد توقفهم عن اللعب لفترة طويلة.

وستعود منافسات الليغا الإسبانية في 11 يونيو المقبل، بعد تعليقها منذ منتصف مارس بسبب تفشي وباء «كوفيد 19». وقال سيتيين في حوار عبر الاتصال المرئي أول من أمس مع مدربين متدربين «التبديلات الخمسة ستضر بنا، لأننا نصنع فارقاً كبيراً في الدقائق الأخيرة. الآن، سيكون في تشكيلة خصومنا عدد أكبر من اللاعبين المرتاحين بدنياً». وستنطلق منافسات الليغا بمباراة إشبيلية وريال بيتيس الأربعاء 11 يونيو المقبل، على أن تقام في نهاية الأسبوع مباريات المرحلة الثامنة والعشرين (من أصل 38).

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