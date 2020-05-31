كلوب: تتويج ليفربول استثنائي.. وغير مثالي!

المصدر: (لندن - أ ف ب)

اعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، أن تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيكون أمراً استثنائياً، وإن كان غير مثالي في حال غاب عنه المشجعون بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وحددت رابطة الدوري الممتاز تاريخ 17 يونيو موعداً مبدئياً لاستكمال ما تبقى من موسم 2019-2020، بعد تعليق المنافسات منذ مارس بسبب تفشي «كوفيد 19».

وسيكون استكمال المنافسات من دون جمهور. لكن الشرطة الإنجليزية طلبت أيضا إقامة عدد من المباريات على ملاعب محايدة خشية تجمع المشجعين خارج ملاعب أنديتهم خلال اللقاءات. وألمحت الشرطة إلى أن هذا الطلب، يشمل أيضا المباريات التي يمكن لليفربول أن يحسم اللقب فيها. وقال كلوب: «سمعت قبل أيام عبارة جيدة جداً عن أننا نحظى بأفضل مشجعين بيتيين (أي في ملعبهم) في العالم، لذا ربما علينا الآن أن نكون أفضل مشجعين يبقون في منازلهم».

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