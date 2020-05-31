57 مليون يورو تُبقي إيكاردي مع سان جرمان

المصدر: (نيقوسيا - أ ف ب)

اقترب ناديا إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي، من الاتفاق على بدل مالي مخفّض، تقدر قيمته الإجمالية بـ 57 مليون يورو، لبقاء مهاجم الأول، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مع سان جرمان، الذي يدافع عن ألوانه على سبيل الإعارة، وكشفت شبكة «سكاي إيطاليا»، أن الفريقين اتفقا على دفع النادي الفرنسي مبلغ 50 مليون يورو، كبدل انتقال، تضاف إليها 7 ملايين حوافز ومكافآت للاعب.

وانتقل إيكاردي «27 عاماً»، إلى نادي العاصمة الفرنسية في سبتمبر 2019، على سبيل الإعارة، بعد أشهر من علاقة متوترة مع إنتر ميلان، ونجح اللاعب في تثبيت أقدامه في سان جرمان، وسجل 21 هدفاً في 30 مباراة، في مختلف المسابقات مع النادي الفرنسي، قبل تعليق المنافسات منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس «كورونا».

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن سان جرمان، وفي ظل تأثير «كوفيد 19» في القيمة السوقية للاعبين، سعى إلى خفض تكلفة التعاقد الدائم مع إيكاردي،وكانت تقدر بـ 70 مليون يورو.

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