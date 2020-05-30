رين يدافع عن كامافينجا أمام اغراءات ريال مدريد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يبذل فريق رين الفرنسي، كل ما في وسعه للحفاظ على لاعبه الشاب إدواردو كامافينجا، بعيداً عن إغراء نادي ريال مدريد، ويسعون جاهدين لإبقاء اللاعب في صفوفه لموسم إضافي.

ويشارك الفريق الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو حافز إضافي للاعب الشاب للبقاء في فرنسا، وهو ما أشار إليه رئيس النادي نيكولاس هولفك عندما تحدث إلى "آر تي إل"، قائلاً: "الخطة المقررة لكامافينجا، مواصلة مشواره هنا في رين، ونتوقع منه تقديم مستويات أقوى وأفضل في الموسم المقبل".

وأوضح مالك النادي فرانسوا بينولت، أن النادي يسعى لتمديد التعاقد مع اللاعب حتى عام 2022، يقف حائلاً أمام مبادرات ريال مدريد، والذي يجري اتصالات بالفعل أمام وكيل أعمال اللاعب.

وأضاف: "أولويتنا هي الحفاظ على الفريق كاملاً، بعدما أظهر اللاعبين بالفعل الموهوبة المطلوبة، ونحن بحاجة إلى أن نكون أذكياء في سوق الانتقالات وهدفنا التقدم من جولة التأهل لدوري أبطال أوروبا".

فيما أضاف جوليان ستيفان مدرب رين، حسب ما أوضح موقع "إيه آس": "أنصح كامافينجا بالبقاء مع رين لموسم واحد آخر، لأن النادي الفرنسي مثالي لتطوره، وأعتقد أنه لا يزال لديه خطوات قليلة يجب القيام بها قبل القفز إلى جانب الأندية الأوروبية الكبيرة".

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