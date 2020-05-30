هيرنانديز: فيرغسون لا يقارن بأي مدرب آخر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد المكسيكي خافيير هيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد السابق، ونادي جالاكسي الأمريكي الحالي، أنه لا يوجد مدرب اليوم يقارن بالسير أليكس فيرغسون، مدرب النادي السابق، وأنه يأسف لقرار مانشستر يونايتد بتعيين ديفيد مويز خلفا لفيرغسون.

وكافح مانشستر يونايتد، من أجل الوصول إلى البطولات التي حققها في عهد فيرغسون، منذ مغادرته في عام 2013، خاصة مع مويز أول مدرب يتحمل مسؤولية الفريق خلف فيرغسون.

واستمر مويز أقل من عام على رأس القيادة الفنية، بعد تعيينه في صفقة مدتها 6 سنوات، حيث احتل النادي المركز السابع، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في الدوري الممتاز.

ولم يفاجأ هيرنانديز مويز الذي استمر أشهراً فقط مع مدرب إيفرتون السابق، وقال لزميله السابق ريو فرديناند على موقع "فايف": "لنكون صادقين، لم يكن لدينا أي شيء شخصي بيني ومويز، ولكن كان من الخطأ أنهم تعاقدوا معه".

وأضاف: "كان التعاقد مع مويز خطأ، وكان هذا هو الخطأ الأول الذي لا يزال يلاحق مانشستر يونايتد، وليس بسبب المدرب، فهو ليس مديراً فنياً سيئاً، لكنهم ظنوا أنهم سيعوضون استبدال السير أليكس بسرعة كبيرة، وهذا مستحيل".

وأكمل: "حتى بيب جوارديولا ويورجن كلوب وخوسيه مورينيو، ليسوا على مستوى السير أليكس، وإنهم في طريقهم للوصول إلى مستواه، ويحاولون تحقيق ذلك".

وقال أيضاً: "أحضروا ديفيد مويز، والأمر لا يتعلق بكونه مدرب جيد أو سيئ أو في أفكاره، ولن أشكك في ذلك، والمشكلة أنني لا أفهم كيف من الممكن ألا تكون متواضعاً أو ذكياً بما يكفي للحفاظ على نصف النجاح، ولهذا السبب استمر طوال الأشهر السبعة التي قضاها، بدون تحقيق شيء، وكان عنيداً للغاية، ولم يكن لديه تلك القدرة على التكيف وقبول التطور".

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