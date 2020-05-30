مانشستر يونايتد يسعى لتمديد استعارة إيغالو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تنتهي فترة إعارة النيجيري أوديون إيغالو، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي غداً الأحد، ولكن هناك أمل في أن يتمكن اللاعب من البقاء في أولد ترافورد حتى نهاية العام الحالي، مع مواصلة "المان يونايتد"، مفاوضات تمديد فترة الإعارة مع نادي شنغهاي شينهوا، وهناك أمل في الاتفاق على إبقائه مع مانشستر يونايتد حتى يناير 2021.

وكان الدولي النيجيري السابق إيغالو، قد وصل إلى يونايتد على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات في يناير الماضي، في صفقة تبقيه في النادي الإنجليزي حتى 31 مايو الجاري، أي عندما ينتهي الموسم في الظروف العادية، وقبل توقف نشاط الكرة، بعد تفشي فيروس كورونا.

ويسعى يونايتد، إلى الحصول على موافقة النادي الصين، بإكمال اللاعب لموسمه الحالي، مع القرار بعودة النشاط يوم 17 يونيو المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الصيني، إلى إعادة المهاجم للاستعداد لاستئناف نشاط كرة لقدم في الصين.

والحل المطروح، أن يتم تمديد عقد اللاعب حتى يناير المقبل، وليس لنهاية الموسم الجاري، مع توقعات بأن يقوم يونايتد بدفع رسوم إضافية للنادي الصيني مقابل تجديد فترة الإعارة، حسب ما أشار موقع "جول" العالمي.

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