بعد إصابة يوفيتش.. بنزيمة القائد الأوحد للملكي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منذ مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، اعتمد ريال مدريد بشكل كامل على الفرنسي كريم بنزيمة، لتسجيل الأهداف، إلا أن الواضح أن بنزيمة، سيكون القائد الأوحد لهجوم فريقه في الفترة المقبلة، مع إصابة يوفيتش.

ويمكن أن تكون الإحصائيات أكثر وضوحاً، وخلال الموسم الأول بدون رونالدو، تولى بنزيمة دور هداف الفريق، وساهم في تسجيل 30 هدفاً حتى الآن هذا الموسم، وأحرز بنفسه 14 هدفاً منهم، واللاعب الوحيد الذي يتفوق عليه، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، بتسجيل 19 هدف، و9 تمريرات حاسمة في الليغا.

وبنزيمة الذي سيبلغ من العمر 33 عاماً في ديسمبر المقبل، حسب ما أشار موقع "بي بي سي سبورت"، تولى بالكامل مسؤوليته الجديدة، وأكد ذلك عندما تفكر في أن ثاني أفضل هداف للريال، المدافع سيرجيو راموس برصيد 5 أهداف،

في الوقت يبدو فيه أن زين الدين زيدان مدرب الريال، فقد الثقة بلاعبه البرازيلي رودريغو، والذي عاد مع راؤول كاستيا في مباريات الدوري القليلة الماضية، قبل إيقاف المنافسة بسبب أزمة فيروس كورونا.

والصعوبة تكمن في أن ريال مدريد لديه الآن 12 مباراة على الأقل يلعبها في شهر ونصف، موزعة بين 11 مباراة في الدوري الاسباني، ومباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا، ولا يملك زيدان سوى مهاجم واحد يثق به، سوى بنزيمة، مع إصابة يوفيتش في الكاحل، واحتياجه إلى شهرين للعلاج، وعدم اقتناع المدرب بالمهاجم ماريانو، والذي انضم مؤخراً للتدريبات.

ومكان بنزيمة في تشكيلة "الملكي"، ليس مطروحاً للمناقشة، وحتى عندما مر المهاجم بفترة من الصيام أمام المرمى، بقي الخيار الأول لزيدان، حتى أنه شارك في 93٪ من المباريات الرسمية للفريق التي لعبت حتى الآن في موسم 2019-2020، وأكمل 91٪ من إجمالي دقائق اللعب الممكنة.

ويعرف بنزيمة، مدى ثقة زملائه به، ومعرفتهم بأنه ليس مهاجماً مفترساً مثل رونالدو أو فان نيستلروي أو صياداً مهاراً للفرص مثل راؤول، لكن جودته وطريقة لعبه غير الأنانية، هي سمات تفيد الجميع بالفريق، إلى جانب الاستفادة من خبرته في قيادة لاعبين شباب مثل فينيشيوس ورودريغو.

وبينما يحاول الريال إبعاد برشلونة عن قمة ترتيب جدول الدوري الاسباني، وتجاوز دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، سيكون على زيدان، استخدام المهاجم بعناية، لأن اللعب مرتين في الأسبوع سيزيد من فرصة إصابة.

وإذا كان بنزيمة يعاني من أي مشاكل جسدية تعوقه عن اللعب، فإن ماركو أسينسيو، هو المرشح المفضل للعب الدور نفسه، ولكن يستخدمه زيدان في اللعب على الجناح فقط، وهو ليس هدافاً، ولكن يمكن القيام ببعض الأدوار الهجومية، ولذا فإن مدريد تتطلع إلى المحافظة على سلامة بنزيمة لضمان نهاية سعيدة للموسم في الليغا ودوري الأبطال.

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