لاعبو البايرن يوافقون على خفض رواتبهم حتى نهاية الموسم

المصدر: أ ف ب

وافق لاعبو بايرن ميونيخ، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، على خفض جديد لرواتبهم حتى نهاية موسم 2019-2020، بحسب ما كشف رئيس النادي، هربرت هاينر، اليوم السبت.

وقال هاينر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "من المرضي جدا أن نرى أن لاعبي فريقنا يتفهمون الوضع، وسيتخلون مجددا عن جزء من رواتبهم حتى نهاية الموسم".

وهي المرة الثانية بعد أبريل، التي يوافق فيها لاعبو بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، على خفض رواتبهم لمساعدة النادي في مواجهة التبعات المالية للتوقف الطويل للمباريات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي حين كانت نسبة الخفض الأول 20 بالمئة من الراتب الشهري، لم يكشف هاينر نسبة الخفض الجديد.

وتوقفت منافسات "البوندسليغا" في مارس الماضي، بسبب "كوفيد-19"، واستؤنفت في 16 مايو الجاري من دون جمهور، ومع بروتوكول صحي صارم.

وبعد خوض 28 مباراة من أصل 34، يتصدر البايرن، ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط عن وصيفه ومطارده المباشر هذا الموسم، بوروسيا دورتموند، ويقترب تدريجيا من رفع كأس البطولة للمرة الثامنة تواليا.

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