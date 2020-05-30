قوانين التباعد الاجتماعي تحكم احتفالية سالزبورغ بكأس النمسا

المصدر: البيان الرياضي

توج فريق ريد بول سالزبورغ، ببطولة كأس النمسا للمرة الثانية على التوالي، بعد تخطي أوستريا لوستيناو 5-0 خلال المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الجمعة، ليحتفل اللاعبون بطريقة غير اعتيادية، تتوافق والإجراءات الصحية الحالية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

والتزم اللاعبون خلال الاحتفال بقانون التباعد الاجتماعي من خلال رفع الكأس وتسلم الميداليات، دون أن يتسبب الأمر بتعريض أي أحد لخطر الإصابة أو نقل عدوى الفيروس، مع العلم أنها المرة السابعة التي يتوج فيها سالزبورغ بلقب الكأس، ولكن الاحتفالية هذه المرة أكثر اختلافاً.

ويذكر أن الدوري النمساوي سيستأنف نشاطه في 2 يونيو المقبل، بعد تعليق مبارياته في منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

وكان سالزبورغ، قد تقدم في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة 19 ودومينيك ستومبرغر، لاعب لوستيناو، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 21، قبل أن يضيف سالزبورغ 3 أهداف في الشوط الثاني عن طريق نوا أوكافور وماجيد أشيمورو وسيكو كواتا في الدقائق 53 و65 و79.

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