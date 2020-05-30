استئناف كأس انجلترا 27 يونيو

المصدر: (لندن - أ ف ب )

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استئناف مسابقة الكأس 27 و28 يونيو المقبل بإقامة مباريات الدور ربع النهائي، حيث يلعب تشلسي مع ليستر سيتي، ومانشستر سيتي «حامل اللقب» مع نيوكاسل، وشيفيلد يونايتد مع أرسنال، ومانشستر يونايتد مع نوريتش، ولم يتم تحديد ما إذا كانت المواجهات ستقام على ملاعب الفرق التي كان من المقرر أن تستضيفها، أو على ملاعب محايدة. ويقام الدور نصف النهائي في 11 و12 يوليو على أن يستضيف ملعب ويمبلي المباراة النهائية في الأول من أغسطس وستقام كل المباريات من دون جماهير.

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