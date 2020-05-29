مباراة رمزية تسبق انطلاقة الدوري الإيطالي

المصدر: البيان الرياضي

تقرر أن تقام مباراة ودية رمزية تجمع بين فريقي أتالانتا وساسولو يوم 19 يونيو المقبل، وقبل يوم من الموعد الرسمي المقرر لعودة الحياة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى كانت مدينة بيرغامو موطن أتالانتا، واحدة من أكثر المناطق تضرراً في إيطاليا من فيروس كورونا، وإحدى المدن التي شهدت أكبر عدد من الوفيات.

وقال فابيانو دي ماركو رئيس قسم أمراض الرئة في مستشفى بيرغامو، أن التعادل بين الفريق الإيطالي وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا، حدث في ميلانو واعتبر "قنبلة بيولوجية".

وأوضح في ذلك اليوم، سافر ما يصل إلى 40 ألق مشجع لأتالانتا إلى ميلانو، وأنضم إليهم 2500 من أنصار فالنسيا، وفي هذه الأثناء، كان ساسولو هو الفريق الذي لعب، وفاز 3-0 على بريشيا، في مباراة الدوري الإيطالي الأخيرة قبل إيقاف نشاط الكرة في البلاد.

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