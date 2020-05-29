كومان: كنت محظوظاً بالنجاة من الأزمة القلبية

المصدر: البيان الرياضي

يعتقد رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، أن الحظ لعب دوراً رئيسياً في نجاته وشفائه من نوبة القلبية التي تعرض لها أوائل مايو الجاري، وتم نقله على أثرها إلى المستشفى للخضوع لجراحة في القلب.

وقال كومان لـقنوات "أر تي إل": "تعرضت لنوبة قلبية وذهبت إلى المستشفى على وجه السرعة، واكتشفوا أنه انسداد الشريان التاجي المركزي، وتمدد الآخر، وكان لابد من إجراء جراحة دعامات للقلب".

وأضاف: "بالنظر إلى الوراء، أدرك كم كنت محظوظاً، لأن والدي مات من نوبة قلبية عن عمر يناهز 75 عاماً، ويبدو أنه مرض عائلي، وتعرضت للنوبة القلبية، بعدما قطعت مسافة 96 كيلومتراً على دراجة مع صديق، ووصلت إلى المنزل مرهقاً".

وأوضح: "وعند حصولي على راحة بعد الفترة الطويلة، كان صدري يؤلمني، وبدأت بالتعرق وصرت أبيض للغاية، ولحسن الحظ، كانت زوجتي في المنزل واتصلنا بخدمات الطوارئ، واتخذوا إجراءات فورية ساهمت في نجاتي من الأزمة".

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