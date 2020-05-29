4 يوليو عودة الدوري الياباني

المصدر: البيان الرياضي

حددت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم يوم 4 يوليو المقبل، موعداً لاستئناف المباريات من دون جمهور، بعد تعليقها منذ أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال ميتسورو موراي رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري الياباني: "قررنا استئناف المباريات اعتبارا من 4 يوليو المقبل، وهذا التاريخ يعني أنه من المبكر دعوة المشجعين للحضور في مدرجات الملاعب".

وسيكون هذا التاريخ لمباريات الدرجة الأولى، على أن تعود الدرجات الأدنى اعتباراً من أواخر يونيو المقبل، وأقيمت مرحلة واحدة فقط من الموسم الجديد لدوري كرة القدم في اليابان، قبل أن يتم تعليق المنافسات.

ويأتي الاعلان عن عودة المباريات مع بدء اليابان رفع حال الطوارئ التي فرضت في مناطق واسعة لمواجهة تفشي الفيروس.

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