المدعي العام الإسباني يطالب بسجن مهاجم أتليتكو مدريد

المصدر: وكالات

ذكرت إذاعة "كادينا سير" أن المدعي العام الإسباني، طالب بسجن مهاجم أتلتيكو مدريد، الدولي الإسباني دييغو كوستا، ستة أشهر، وتغريمه نصف مليون يورو، بتهمة التهرب الضريبي.

وأضافت الإذاعة الإسبانية، أن المدعي العام، اتهم كوستا بالاحتيال على مليون يورو من الخزانة العامة الإسبانية، في الوثيقة المرسلة إلى القاضي.

وأوضحت "كادينا سير"، أن الاتهام يتعلق بحصول صاحب الـ31 عاما، مباشرة أو من خلال أطراف ثالثة، على دخل بطريقة غير قانونية من حقوق صورته، وتهربه من دفع الضرائب بعد انتقاله لتشليسي الإنجليزي عام 2014.

وأشارت الإذاعة الشهيرة، إلى أن المحاكمة ستعقد في المحكمة الإقليمية الخميس المقبل لاتخاذ قرار نهائي.

وكان كوستا، عاد إلى صفوف أتلتيكو مدريد في يناير 2018، بعد توتر علاقته مع الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي حينها، لكن عودته لــ"الروخي بلانكوس" لم تكن موفقة، حيث تراجع مستواه وفقد حسه التهديفي، واكتفى هذا الموسم بتسجيل هدفين فقط في 13 مباراة.

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