سباق بين ريال مدريد وبرشلونة لضم نجم نابولي

المصدر: البيان الإلكتروني

تترقب جماهير كرة القدم صراع برشلونة وريال مدريد على لقب الدوري، مع إعلان عودته الشهر المقبل، ولكن صراعا آخرا خارج الملعب، بدأت الصحافة الإيطالية بتداوله الجمعة.

ويتمثل الصراع الجديد بالتنافس بين الناديين للحصول على توقيع لاعب خط الوسط الإسباني، فابيان رويز، الذي أصبح من عناصر نابولي الإيطالي الرئيسية في الموسمين الأخيرين.

ووفقا لصحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الغريمين برشلونة وريال مدريد، يضعان فابيان في أولوية قائمة التعاقدات القادمة لتعزيز خطي وسطهما.

وكان فابيان قد ترك فريقه ريال بيتيس الإسباني، عام 2018، لأجل مغامرة جديدة في إيطاليا مع نابولي، ليتألق هناك ويصبح من أفضل نجوم خط الوسط في إيطاليا.

ويناسب الدولي الإسباني طريقة لعب الغريمين، بعقليته الهجومية وقدرته على التمرير الدقيق، مما يجعله إضافة مهمة، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ويسعى الغريمان لضخ "دماء جديدة" في خط وسطيهما، مع ارتفاع سن عدد من نجوم الفريقين، مثل الإسباني سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة، والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، نجما ريال مدريد.

يذكر أن الفريقين يستطيعان التعاقد مع اللاعب في الأسابيع القادمة، مع فتح سوق الانتقالات الصيفي، قبل انطلاق الموسم من جديد في 11 يونيو المقبل.

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