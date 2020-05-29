10 أرقام قياسية مجهولة في مسيرة ميسي

المصدر: البيان الرياضي

حطم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، الكثير من الأرقام القياسية في مشواره الكروي الزاخر بالإنجازات والألقاب الفردية مع العملاق الكتالوني، وأيضا مع منتخب التانجو.

لكن هناك العديد من الأرقام القياسية التي سجلها ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، ويجهلها الكثيرون من عشاقه حول العالم، أو حتى لا يتحدثون عنها.

ويسرد موقعي "سبورتس بايبل" و"إيه آس عربي"، 10 أرقام قياسية مسجلة باسم ميسي، ولا تتحدث عنها الجماهير، وتتضمن كونه أكثر لاعباً يسجل أهدافا في الدوري الإسباني الممتاز، بعد نزوله من على مقاعد البدلاء في القرن 21، وأكثر لاعبا يسجل أهدافا في بطولة كوبا أمريكا، بعد نزوله احتياطيا.

وبالطبع يبدأ ميسي المباريات أساسيا، لكنه ما إن ينزل في بعض الأحيان احتياطيا، فإنه يغير أحداث المباريات ويرجح كفة فريقه لا محالة، والطريف أن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، رفض يوماً أن يحتفل بهدف سجله فريقه في مرمى برشلونة، حينما شاهد الأرجنتيني وهو يقوم بعملية الإحماء استعدادا للنزول، وبالفعل نجح ميسي في إحراز هداف الفوز للبارسا بعدما نزل بدقائق معدودة.

وسجل ميسي أيضا 6 أهداف من خارج منطقة الجزاء، وهو اللاعب الوحيد الذي يحرز في بطولة كأس العالم في عقد العشرينيات والثلاثينيات من عمره، ولكنه أخفق في التتويج بكأس العالم، بل وانتقده البعض على أدائه مع منتخب التانجو، لكنه لا يزال يحتفظ لنفسه بأكثر الأهداف التي صنعها لاعب في تاريخ الحدث الرياضي الأهم عالمياً.

وسجل ميسي (33 عاماً)، ما يربو على 50 هدفا من ركلة حرة، كما أحرز أهدافا من ركلات حرة أكثر من أي لاعب أخر في العالم في الأعوام القليلة الماضية، وهو الوحيد الذي يسجل أهدافا ويصنع أخرى في كل بطولة في موسم واحد.

والساحر الأرجنتيني هو أيضا اللاعب الوحيد الذي يحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة مرة واحدة على الأقل في كافة البطولات الدولية، ويمتلك أيضاً مجموعة من الأرقام القياسية المسجلة باسمه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليج»، مثل كونه اللاعب الذي أحرز أكثر هاتريك في المسابقة، كما أنه اللاعب الوحيد الذي سجل 5 أهداف في مباراة واحدة في البطولة الأهم أوروبيا على مستوى الأندية، وكان ذلك أمام بايرن ليفركوزن الألماني.

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