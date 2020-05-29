"السيري أ" يعود 20 يونيو المقبل

المصدر: أ ف ب

لحقت إيطاليا بكل من ألمانيا وإسبانيا وإنكلترا، مع إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لعودة دوري كرة القدم من دون جمهور اعتبارا من 20 يونيو، بعد تعليقه منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإعلان عن منح الضوء الأخضر لاستئناف الموسم الكروي على لسان وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، الذي رأى أن عودة كرة القدم تتلاءم مع "وقوف إيطاليا على قدميها مجددا" بعدما كانت البؤرة الأولى لتفشي فيروس "كوفيد-19" في أوروبا.

وقال سبادافورا بعد اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو بمسؤولي الاتحاد الإيطالي للعبة ورابطة الدوري "أعطت اللجنة الفنية والعلمية موافقتها على البروتوكول (الصحي) وأكد لي الاتحاد أن لديه خطة بديلة وخطة بديلة ثانية. في ضوء هذه الاعتبارات، يمكن استئناف البطولة يوم 20 يونيو".

والخطة البديلة، هي صيغة تتمثل باجراء أدوار فاصلة لتحديد هوية البطل، الفرق المتأهلة الى المسابقتين القاريتين، والفرق الهابطة الى الدرجة الثانية، وذلك في حال عُلِقَ الموسم مجددا، أو لم تُقام جميع المباريات.

وتقضي الخطة البديلة الثانية باعتماد الترتيب الذي وصل إليه الدوري قبل التوقف مجددا.

وتوقف الدوري منذ فوز ساسوولو على بريشيا 3-صفر في التاسع من مارس بسبب "كوفيد-19"، الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف شخص في البلاد.

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