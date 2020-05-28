بعد رحلة استمرت 15 عاماً..السير كيسويكن يتقاعد من رئاسة ارسنال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقاعد السير شيبس كيسويكن من رئاسة نادي أرسنال، بعد أن أمضى 15 عاماً في مجلس إدارة النادي بشمال لندن، وبعدما بلغ 80 عاماً في فبراير الماضي، وكان من مشجعي الأرسنال طوال حياته، وانضم إلى مجلس إدارة النادي كمدير في عام 2005، وأصبح لاحقاً رئيساً للنادي في عام 2013.

وكشف كيسويكن، في بيان أصدره ونشرته صحيفة "ديلي ميل"، أنه كان يخطط دائماً للتقاعد في نهاية الموسم الحالي، ولكن تفشي فيروس كورونا عالمياً، دفع لاتخاذ قراره مبكراً، وقبل نهاية الموسم.

وفي بيان مشترك، قال مالكو ارسنال ستان وجوش كرونكي: "نود أن نعرب عن امتناننا الهائل لكل ما فعله السير شيبس لنادي أرسنال لكرة القدم، كعضو مجلس إدارة، ورئيس لمجلس الإدارة على مدى السنوات الـ 15 الماضية".

وأضاف: "معرفته وخبرته الواسعة في مجال الأعمال، إلى جانب حبه العميق لأرسنال جعلته الرئيس المثالي، وكان من دواعي سرورنا العمل معه، وسيكون دائماً زائراً مرحباً به للغاية، عندما نعود للعب المباريات في استاد الإمارات".

وسبق أن عمل كيسويك، مصرفياً ناجحاً خلال حياته المهنية الطويلة، وقال في حديث لموقع أرسنال على الإنترنت، عن قراره بالتنحي: "كان شرفاً لي العمل رئيساً لنادي كرة قدم عظيم، واحتفظ ارسنال دائماً بمكانة خاصة في حياتي، وسيظل هذا هو الحال في المستقبل".

وأضاف: "جعلت خطتي للتقاعد في نهاية هذا الموسم واضحة أمام المجلس قبل أزمة الصحة العالمية التي نمر بها الآن، وأرسنال في أيد أمينة مع ستان وجوش والمجلس والفريق التنفيذي، وأعلم أن ارسنال سيخرج بقوة من هذا الموقف وأنا أتطلع لهذا مثل جميع مؤيدينا في جميع أنحاء العالم".

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