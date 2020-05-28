إنتر ميلان يطلب 111 مليون يورو للتخلي عن مارتينيز لبرشلونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد بييرو أوسيليو المدير الرياضي في نادي إنتر ميلان، أن برشلونة إذا أراد التعاقد مع لاعبهم لوتارو مارتينيز، فعليه دفع الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب مع النادي الإيطالي، وقيمته 111 مليون يورو، مما يجعل انتقال اللاعب هذا الصيف أمر غاية في الصعوبة، وفقاً لتقارير إعلامية في فرنسا وإيطاليا.

ولكن نادي انتر ميلان، أبدى مرونة في إكمال صفقة انتقال لاعبه ماورو إيكاردي، بشكل نهائي إلى باريس سان جيرمان، وأعتبر أوسيليو الأمر مسألة وقت فقط، بعد تألق اللاعب خلال فترة إعارته للنادي الفرنسي.

ويبدو أن باريس سان جيرمان، يسعى إلى تخفيض صفقة إيكاردي إلى أقل من 70 مليون يورو، لإكمال التعاقد، وقالت جاتين ديتل مديرة منطقة إيطاليا بشركة ترانسفير ماركت، أن وضع صفقة إيكاردي واضح، لأن اللاعب ليس لديه مستقبل في إنتر ميلان، والنادي الإيطالي، يدرك أن اللاعب مطلوب الآن في سوق الانتقالات، ولذا لا يمانع في التفاوض على رحيله.

فيما يسعى النادي الفرنسي إلى تحقيق صفقة جيدة في ظل ظروف فيروس كورونا الحالية، وتأثيرها على سوق اللاعبين، ولا يريد دفع أكثر من 60 مليون يورو، بعدما دفع النادي بالفعل 25 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب أليكس تيليس.

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