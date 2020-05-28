أتلتيكو مدريد يخسر جهود الأرجنتيني كوريا

المصدر: أ ف ب

يعاني الأرجنتيني انخل كوريا جناح أتلتيكو مدريد من تمزق عضلي في ساقه اليسرى، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الخميس في بيان، قبل نحو ثلاثة أسابيع من العودة المرتقبة للدوري الإسباني لكرة القدم بعد اجازة قسرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشعر كوريا بألم في ساقه اليسرى بعد تمارين الثلاثاء الماضي، ليخضع لأشعة الرنين المغناطيسي والتي كشفت عن التمزق العضلي.". ولم يوضح أتلتيكو مدة غياب نجمه الارجنتيني، مشيراً إنه يتابع تطورها

بهذا يصبح كوريا ثالث لاعب يصاب في تشكيلة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني بعد العودة إلى التمارين في الثامن من مايو الماضي وهما: البرتغالي الشاب جواو فليكس، أغلى لاعب في تاريخ و المدافع الكرواتي شيمي فرساليكو.

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