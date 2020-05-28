الغموض يحيط بوفاة لاعب كرة إنجليزي داخل شقته

تمكنت الشرطة الإنجليزية، اليوم الخميس، من العثور على جثة كريستيان مبولو، لاعب فريق موركامب في دوري القسم الرابع، والبالغ 23 عامًا داخل شقته في لانكاشاير.

تمكنت الشرطة الإنجليزية، اليوم الخميس، من العثور على جثة كريستيان مبولو، لاعب فريق موركامب في دوري القسم الرابع، والبالغ 23 عامًا داخل شقته في لانكاشاير.