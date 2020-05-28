الغموض يحيط بوفاة لاعب كرة إنجليزي داخل شقته

تمكنت الشرطة الإنجليزية، اليوم الخميس، من العثور على جثة كريستيان مبولو، لاعب فريق موركامب في دوري القسم الرابع، والبالغ 23 عامًا داخل شقته في لانكاشاير.
ونشرت الشرطة بيانًا قالت فيه، في تمام الواحدة بعد منتصف الليل تم الإبلاغ عن حالة وفاة مفاجئة؛ لافتة إلى أنه فور وصولها كان اللاعب تُوفي، وأن الوفاة تمت بشكل طبيعي، ولا توجد ظروف مريبة.
وأشارت إلى أن الملف سيتم تمريره للطب الشرعي حتى تزيل شيهة الغموض عن الحادث؛ فيما بدأ اللاعب مسيرته في برينتوود تاون، ثم انضم موسم 2015 لـ فريق ميلوال ثم أُعير لـ كانفي أيلاند وبراينتري، ثم انضم لـ موركامب بداية الموسم الجاري.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز