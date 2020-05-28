ميسي: ما فعله كورونا فاق خيالي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن ما يحدث في العالم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا لم يكن ليخطر على باله على الإطلاق.

وقال قائد فريق برشلونة لصحيفة "سبورت":" لم يكن لأحد أن يتوقع حدوث أمر من هذا القبيل، ورغم أنهم تحدثوا عن إمكانية تفشي أوبئة عالمية، لكن في الحقيقة لم أتصور ما يحصل الآن في العالم، ليس بالأمر الهين أو السهل العيش في ظل أجواء من الشك وعدم اليقين في هذا الوضع الاستثنائي".

وبشأن العودة إلى مباريات "الليغا" بعد توقف أكثر من شهرين، أجاب: "عندما سنرجع للعب ستبدو المسألة تبدأ من جديد، لا يزال أمامنا الوقت للاستعداد، وسنرى لاعبين مؤثرين يعودون من الإصابة لتدعيم صفوف الفريق.

وتابع ميسي: يجب الحفاظ على التواصل بين جميع أعضاء الفريق، أن ننسى الماضي ونفكر في المستقبل، ربما يكون الأمر غريباً في البداية، ولكن حقاً أريد العودة للمباريات مرة أخر".

وواصل "البرغوث": رغم عدم لعبي مباراتين أسبوعياً بسبب التوقف، أحاول التدريب يوميا ومن الواضح أن هذا الأمر لا يُقارن بالتدريبات الجماعية، فغياب الإيقاع وحساسية المباريات أمر صعب جداً، ولكن لا بديل عن التعايش مع الأوضاع الحالية.

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