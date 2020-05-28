برشلونة لن يبيع " فاتي" للسيدة العجوز

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية عدم نية نادي برشلونةالإسباني في بيع نجمه الشاب أنسو فاتي لأي فريق آخر، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتم تصعيد الشاب الإسباني أنسو فاتي ابن 17 عامًا إلى فريق برشلونة الأول بداية هذا الموسم، بعد المستوى اللافت للأنظار الذي قدّمه مع فريق تحت 19 عامًا.

وشارك أنسو فاتي مع فريق برشلونة الأول حتى الآن هذا الموسم في 24 مباراة، ونجح في تسجيل خمسة أهداف، وصناعة آخر.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن يوفنتوس الإيطالي الملقب بـ " السيدة العجوز" كان يرغب في الحصول على خدمات أنسو فاتي مقابل السماح للبوسني ميراليم بيانيتش بالانتقال لبرشلونة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز